Две женщины погибли при пожаре в Липецкой области

Тела двух женщин обнаружили при тушении пожара в Липецкой области. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Пожар произошел в дачном домике в садовом товариществе «Эльта» в Ельце. На место прибыли несколько отделений брандмейстеров. Огонь полностью охватил строение. В домике нашли тела женщин 51 и 53 лет. Об этом сообщает LipetskMedia.

По факту пожара проводится проверка.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Калужской области погибли два человека. Площадь пожара составила 40 кв. м. В ликвидации горения участвовали девять человек и четыре единицы техники.