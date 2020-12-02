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Хирурги предупредили пациентов с грыжами об опасности отказа от плановых операций

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Число пациентов с грыжами, столкнувшихся с опасными осложнениями, может возрасти из-за резкого снижения количества плановых операций, наблюдающегося в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказали врачи-хирурги на мастер-классе по герниологии, который прошел 2 декабря на базе Международного медицинского центра «СОГАЗ».

Врачи подчеркивают, что плановая герниопластика — это стандартная и отлаженная процедура, но если происходит ущемление грыжи, риски для пациента возрастают в разы. Так, в случае экстренного вмешательства вероятность послеоперационных осложнений может вырасти до 20–40%. Могут появиться серьезные проблемы и со стороны других органов и систем, в частности возможна закупорка кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом.

«Отлаженная система плановой хирургии позволяет предотвратить опасности, которым люди подвергаются при осложнениях грыжи. Однако в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции количество профилактических операций снизилось в разы. Результатом этого станет увеличение числа экстренных вмешательств, после которых серьезно возрастает риск рецидива и количество летальных исходов», — прокомментировал врач-хирург Северо-Западного окружного научно-клинического центра им. Л.Г. Соколова, член Российского общества герниологов Азат Ахметов.

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Фото: пресс-служба «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

По словам заведующего хирургическим отделением ММЦ «СОГАЗ», к.м.н. Андрея Проценко, снижение числа плановых операций в 2020 году имеет несколько причин, но одна из них — страх людей перед получением медицинской помощи во время пандемии.

«К сожалению, грыжа — это не та болезнь, которая может подождать, и если произойдут осложнения, оперироваться придется всё равно, но уже с серьезным риском для здоровья и жизни», — подчеркнул он.

В рамках мастер-класса ведущие специалисты Санкт-Петербурга также поделились с коллегами опытом проведения малоинвазивных операций по лечению грыжи — лапароскопической герниопластики, призванной устранить грыжевой дефект с помощью сетчатого импланта.

В середине сентября на площадках группы клиник «СОГАЗ Медицина» при участии компании Olympus состоялась научно-образовательная конференция, посвященная гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это хроническое заболевание, при котором кислота, вырабатывающаяся в желудке, забрасывается в пищевод, в результате чего возникает постоянное раздражение и воспаление его слизистой оболочки, что в итоге может привести к развитию рака пищевода. Врачи-эксперты рассказали, что признаками данного заболевания могут оказаться изжога, боль в горле, першение и сухой кашель.

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