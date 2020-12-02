Уличное освещение заменят на площади в Биробиджане

В Биробиджане заменят уличное освещение на Театральной площади. Вместо старых ламп накаливания появятся светодиодные. Плафоны тоже станут другими. Работы начнутся в третьей декаде декабря.

По словам мэра города Александра Головатого, которого цитирует ИА EAOMedia, горожане часто жаловались на плохое освещение на Театральной площади, лампы очень тускло светили. По этой причине было принято решение заменить старые лампы накаливания на более яркие светодиодные.

Сейчас специалисты занимаются закупкой необходимого оборудования. После того как работы на площади завершатся, будут заменены разбитые плафоны и вышедшие из строя лампы на городской набережной.

В конце ноября сообщалось о завершении благоустройства в Биробиджане. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планировалось обновить восемь дворов и 16 общественных пространств.