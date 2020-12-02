Заседание ОПЕК+ перенесли на 3 декабря из-за противоречий, сообщает телеканал «Известия». Основные игроки не договорились по сделке о сокращении объёмов нефтедобычи в 2021 году. Саудовская Аравия выступает за сохранение существующего ограничения. Сейчас добыча нефти в сутки составляет 7,7 млн баррелей. РФ предлагает увеличивать объёмы постепенно на 0,5 млн баррелей. ОАЭ считают: наращивать объёмы нужно уже в январе 2021 года. Эксперты полагают, что разногласия связаны с негативными прогнозами по коронавирусу и падением спроса.

По мнению президента Института энергетики и финансов, в сложившейся ситуации Россия пытается найти решение, которое устроит всех.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.