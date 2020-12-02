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В центре Иркутска из-за аварии без тепла осталось более 100 домов

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В Иркутске в среду из-за аварии на трубопроводе без теплоснабжения и горяй воды в центре города остались два социальных объекта и 109 жилых домов. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба городской администрации.

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«В Правобережном округе Иркутска ведутся оперативные работы по восстановлению подачи горячего водоснабжения и отопления. Силами оперативных дежурных бригад Байкальской энергетической компании устраняются последствия повреждения участка подающего трубопровода, расположенного по улице Пролетарской», — говорится в сообщении.

Восстановить подачу горячего водоснабжения и отопления планируется до вечера среды.

В частности, без теплоснабжения остались дома, расположение по улицам Пролетарская, Рабочая, Сухэ-Батора, Некрасова.

20 ноября в 46 жилых домах, четырех детских садах и в школе Южно-Сахалинска было нарушено отопление из-за аварии на теплосетях. Отмечалось, что возможной причиной аварии стал износ оборудования.

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