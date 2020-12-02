В РАН оценили возможность внезапного взрыва Солнца

В Российской академии наук (РАН) оценили возможность внезапного взрыва Солнца. Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в среду, 2 декабря, заявил в интервью «РИА Новости», что это маловероятно.

Отвечая на вопрос о том, может ли Солнце внезапно взорваться, ученый пояснил, что «поведение Солнца, как термоядерного реактора, просчитывается и проверяется».

Петрукович уточнил, что катастрофическое внешнее воздействие на Солнце может привести к взрыву соседней звезды. Однако, по его словам, ближайшие звезды, которые теоретически могут взорваться, находятся от нас в десятках световых лет.

«Это голубые гиганты, и они все в стадии, которой еще далеко до взрывов», — добавил собеседник агентства.

Ученый отметил, что представить себе другой механизм воздействия на Солнце сложно, поэтому любые другие прогнозы не будут иметь научного основания.

Ранее стало известно, что 29 ноября, около 16 часов мск, произошла самая мощная за три года вспышка на обратной стороне Солнца. Последний раз вспышки такой и большей силы регистрировались на Солнце осенью 2017 года.

По версии ученых, есть вероятность, что реальная мощность вспышки была еще выше, так как центр взрыва находился на обратной стороне Солнца.