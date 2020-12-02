Один человек погиб при обрушении породы на руднике в Якутии

Один человек стал жертвой обрушения породы на золотодобывающем руднике «Дуэт» в Якутии. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Отмечается, что порода обрушилась в очистном заборе рудника в поселке Югоренок Усть-Майского района республики.

«Установлено, что при проведении работ по добыче руды произошло обрушение породы скального грунта объемом четыре кубических метра. К сожалению, в результате несчастного случая погиб один работник предприятия», — рассказали в пресс-службе

Там добавили, что тело погибшего извлечено на поверхность. Работа рудника не приостановлена.

В начале ноября в нефтяной шахте № 3 «Яреганефти» произошел пожар на глубине 200 м. Отмечалось, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание при проведении буровых работ.

В момент пожара в шахте находились 82 рабочих, двое из них не вышли на поверхность, позже Ухтинский городской суд признал их погибшими.