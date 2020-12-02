Институт РАН предложил отправить к Солнцу рой зондов после 2030 года

Ученые предложили отправить к Солнцу несколько малых зондов-камикадзе после 2030 года для исследования ускорения солнечного ветра. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

По его словам, современная наука не до конца понимает, как именно рождается солнечный ветер. Предположительно, это просто истечение горячего газа в вакуум, однако при измерении солнечного ветра, скорость и температура не сходятся ни с одной моделью. В связи с чем можно сделать вывод, что существует какой-то дополнительный источник энергии.

Ученый также отметил, что данный вопрос можно решить только с помощью спутников, которые должны будут приблизиться к зоне, где солнечный ветер ускоряется. Это находится примерно на расстоянии четырех радиусов Солнца или 2,8 млн км.

Использовать для этого предлагается маленькие зонды-камикадзе, которые будут подлетать, передавать информацию на большой спутник и просто сгорать. Проект сейчас активно обсуждается, срок реализации — после 2030 года.

30 ноября в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили, что в воскресенье, 29 ноября, на обратной стороне Солнца произошла самая мощная за три года вспышка.

В январе 2020 года американские астрономы опубликовали наиболее детальные фотографии поверхности Солнца.