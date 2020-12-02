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Институт РАН предложил отправить к Солнцу рой зондов после 2030 года

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Ученые предложили отправить к Солнцу несколько малых зондов-камикадзе после 2030 года для исследования ускорения солнечного ветра. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

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По его словам, современная наука не до конца понимает, как именно рождается солнечный ветер. Предположительно, это просто истечение горячего газа в вакуум, однако при измерении солнечного ветра, скорость и температура не сходятся ни с одной моделью. В связи с чем можно сделать вывод, что существует какой-то дополнительный источник энергии.

Ученый также отметил, что данный вопрос можно решить только с помощью спутников, которые должны будут приблизиться к зоне, где солнечный ветер ускоряется. Это находится примерно на расстоянии четырех радиусов Солнца или 2,8 млн км.

Использовать для этого предлагается маленькие зонды-камикадзе, которые будут подлетать, передавать информацию на большой спутник и просто сгорать. Проект сейчас активно обсуждается, срок реализации — после 2030 года.

30 ноября в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили, что в воскресенье, 29 ноября, на обратной стороне Солнца произошла самая мощная за три года вспышка.

В январе 2020 года американские астрономы опубликовали наиболее детальные фотографии поверхности Солнца.

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