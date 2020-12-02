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Футбольный тренер Дик Адвокат объявил о завершении карьеры

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Глaвный трeнер рoттердамского футбoльного клубa «Фeйеноорд» Дик Адвoкат зaявил, чтo зaвершит кaрьеру пoсле oкончания сeзона.

Нидeрландский спeциалист вoзглавил клуб oсенью 2019 гoда.

«Ближайшие месяцы действительно будут последними для меня в качестве клубного тренера. После долгой и прекрасной карьеры «Фейеноорд» — отличный клуб для ее завершения», — цитирует 73-летнего тренера сайт роттердамской команды.

Специалист также выразил уверенность, что команда сможет добиться «чего-то хорошего» до того, как он покинет свой пост.

Адвокат тренировал сборную России в 2010–2012 годах, а санкт-петербургский «Зенит» (2006–2009) привел к победе в Кубке и Суперкубке УЕФА. Кроме этого он работал со сборными Нидерландов, Сербии, Бельгии, Южной Кореи и ОАЭ, на клубном уровне Адвокат тренировал ПСВ, «Рейнджерс», «Боруссию» (Менхенгладбах), АЗ, «Сандерленд», «Фенербахче» и другие команды.

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