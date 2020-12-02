Футбольный тренер Дик Адвокат объявил о завершении карьеры
Глaвный трeнер рoттердамского футбoльного клубa «Фeйеноорд» Дик Адвoкат зaявил, чтo зaвершит кaрьеру пoсле oкончания сeзона.
Нидeрландский спeциалист вoзглавил клуб oсенью 2019 гoда.
«Ближайшие месяцы действительно будут последними для меня в качестве клубного тренера. После долгой и прекрасной карьеры «Фейеноорд» — отличный клуб для ее завершения», — цитирует 73-летнего тренера сайт роттердамской команды.
Специалист также выразил уверенность, что команда сможет добиться «чего-то хорошего» до того, как он покинет свой пост.
Адвокат тренировал сборную России в 2010–2012 годах, а санкт-петербургский «Зенит» (2006–2009) привел к победе в Кубке и Суперкубке УЕФА. Кроме этого он работал со сборными Нидерландов, Сербии, Бельгии, Южной Кореи и ОАЭ, на клубном уровне Адвокат тренировал ПСВ, «Рейнджерс», «Боруссию» (Менхенгладбах), АЗ, «Сандерленд», «Фенербахче» и другие команды.