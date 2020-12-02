Тело 17-летнего подростка с пакетом на голове нашли в Москве

В квартире на западе Москвы обнаружили мертвого 17-летнего подростка с полиэтиленовым пакетом на голове, его тело было примотано к стулу скотчем. Об этом сайту kp.ru во вторник, 1 декабря, рассказали в экстренных службах города.

Тело подростка обнаружила бабушка, когда вернулась домой в квартиру на улице Боженко. Прибывшие на место специалисты не обнаружили на нем никаких травм за исключением небольшой ссадины на спине. Предположительно, причиной смерти подростка стала асфиксия.

По словам бабушки погибшего, в квартире ничего не пропало, все ценные вещи остались на своих местах. Беспорядка не было, отмечает телеканал «360».

«Мама его Ольга - замечательная девочка. В квартире я их не бывала, ничего не знаю. Но семья абсолютно нормальная», - рассказала телеканалу «Звезда» старшая по подъезду жилого дома.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

30 ноября сообщалось, что подростки в Запорожской области Украины подожгли своего друга, чтобы сделать «крутое» видео.