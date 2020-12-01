Мост через реку Шелонь открыли в Псковской области

Рабочее движение запустили по мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе Псковской области. Во вторник, 1 декабря, временная переправа, которая была возведена на время капитального ремонта, была закрыта для проезда. Автотранспорт перенаправлен по ходу дороги Дубровка–Дедовичи.

Как сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе администрации региона, реконструкцию удалось завершить с опережением графика, однако окончательная сдача объекта состоится в 2021 году. За счет увеличения количества балок мост стал шире на 2 м. Продолжаются работы по укреплению конусов монолитным бетоном, укреплению обочин и установке барьерного ограждения на подходах к сооружению.

Напомним, в Псковской области на 2021 год запланирован ремонт участка автодороги Старый Изборск – Палкино – Остров. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идет об участке протяженностью 6,8 км в Палкинском районе. Он расположен между деревней Цыплята и городом Палкино. Подрядчик уже определен. Стоимость контракта составила почти 98 млн рублей.