Минобороны утвердило график поставок новейших Ми-28НМ

Минобороны России утвердило обновленный график поставки в войска ударных вертолетов Ми-28НМ.

До конца года промышленность должна передать ВКС две серийные машины из заказанных 98, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. А в 2021-м — произвести еще три.

На этих вертолетах будут проводить подготовку инструкторов и отработку методики боевого применения «Суперохотников». В последующие годы темпы выпуска Ми-28НМ резко увеличат.

Ударные вертолеты Ми-28НМ смогут выполнять те же задачи, что и машины предыдущих поколений, но будут делать это гораздо быстрее и эффективнее, рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

«Ми-28НМ — это всепогодный вертолет, который может подниматься в воздух в любое время суток. Его эффективность гораздо выше, чем у машин предыдущих поколений. Если раньше при решении какой-то задачи надо было задействовать всё звено Ми-24, то теперь ее можно будет решить с помощью пары машин. Это сэкономит ресурс двигателей, запчасти, боеприпасы и топливо», — отметил эксперт.

Боевые машины производят по контракту 2019 года, подписанного после личного распоряжения президента России Владимира Путина об увеличении закупок Ми-28НМ. К концу 2027-го ВКС пополнят 98 таких вертолетов с улучшенными по сравнению с обычными Ми-28Н характеристиками.

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Дождались «суперохотника»: утвержден график поставок новейших Ми-28НМ