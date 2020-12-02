Источники сообщили о перебоях в поставках импортных комплектующих к SSJ100

Проект производства самолетов Superjet 100 (SSJ100) «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК, входит в «Ростех») столкнулся со сбоями в поставках импортных комплектующих. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника в разных авиакомпаниях, эксплуатирующих эти самолеты.

Сбой поставок продукции американской компании Honeywell привел к увеличению сроков строительства новой техники, утверждают собеседники «Известий». Для решения проблемы один из российских авиаперевозчиков самостоятельно закупает оборудование у производителей, минуя ОАК, рассказал источник в компании. При этом поставлять запчасти производителю он не может из-за санкционных рисков.

В ОАК утверждают, что зарубежные поставщики программы SSJ100 не отказываются от сотрудничества. Сейчас самолеты SSJ100 есть в парке 16 российских и зарубежных эксплуатантов, отметили в компании. Собеседник «Известий», близкий к руководству ОАК, утверждает, что проблемы, связанные с «переоформлением ряда документов», касались некоторых деталей. Но на поддержке эксплуатации самолетов они не отразились.

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Самолет за бортом: проект SSJ испытывает перебои в поставках зарубежной авионики