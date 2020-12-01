«Шахтер» во второй раз обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтер» на своем поле обыграл мадридский «Реал» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили Дентильо на 57-й минуте и Манор Соломон на 82-й. В результате в турнирной таблице группы B «Шахтер» вышел на второе место, в его активе семь очков. «Реал» на третьей строчке с таким же результатом.

Это уже вторая победа «Шахтера» над «Реалом», в первом туре группового этапа в Мадриде донецкая команда обыграла испанцев со счетом 3:2.

3 ноября донецкий клуб «Шахтер» потерпел разгромное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Состоявшаяся в Киеве встреча группы B закончилась со счетом 6:0 в пользу немецкой команды.