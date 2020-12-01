Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 т продуктов

«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в Лиге чемпионов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболисты столичного футбольного клуба «Локомотив» проиграли австрийскому «Зальцбургу» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, который прошел в Москве.

Встреча группы А завершилась со счетом 3:1. У гостей отличились Мергим Бериша, который оформил дубль на 28-й и 41-й минуте, а также Карим Адейми (81). У россиян гол с пенальти забил Антон Миранчук (79).

Таким образом «Локомотив» опустил на последнее место в группе с тремя очками, «Зальцбург» поднялся на третью строчку. В следующем матче российская команда на выезде встретится с мюнхенской «Баварией», пишет «Газета.ру».

Последняя домашняя победа «железнодорожников» на групповом этапе Лиги чемпионов состоялась в ноябре 2018 года — над турецким «Галатасараем» (2:0). Российские клубы в нынешнем сезоне продлили безвыигрышную серию в групповой стадии еврокубков до 17 матчей.

27 ноября сообщалось, что Россия опустилась на 19-е место в рейтинге УЕФА по итогам сезона 2020/21.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020