«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в Лиге чемпионов

Футболисты столичного футбольного клуба «Локомотив» проиграли австрийскому «Зальцбургу» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, который прошел в Москве.

Встреча группы А завершилась со счетом 3:1. У гостей отличились Мергим Бериша, который оформил дубль на 28-й и 41-й минуте, а также Карим Адейми (81). У россиян гол с пенальти забил Антон Миранчук (79).

Таким образом «Локомотив» опустил на последнее место в группе с тремя очками, «Зальцбург» поднялся на третью строчку. В следующем матче российская команда на выезде встретится с мюнхенской «Баварией», пишет «Газета.ру».

Последняя домашняя победа «железнодорожников» на групповом этапе Лиги чемпионов состоялась в ноябре 2018 года — над турецким «Галатасараем» (2:0). Российские клубы в нынешнем сезоне продлили безвыигрышную серию в групповой стадии еврокубков до 17 матчей.

27 ноября сообщалось, что Россия опустилась на 19-е место в рейтинге УЕФА по итогам сезона 2020/21.