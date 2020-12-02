Власти сформировали первый пакет СЗПК на 130 млрд рублей

В первый пакет соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) вошло восемь проектов совокупной стоимостью более 129 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития, уточнив, что подписать СЗПК с ними планируется до конца недели.

Первый пакет состоит из таких строек, как создание производства метанола в Амурской области (инициатор — группа ЕСН; объем инвестиций — 55 млрд рублей), возведение комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений и электростанции в Волхове («ФосАгро»; 28 млрд), проект развития молочного животноводства и переработки молока в Тверской области («Румелко-Агро; 18 млрд). Кроме того, в него включили создание высокотехнологичного фармацевтического предприятия в Москве (группа компаний «Р-Фарм»; 8,6 млрд), строительство центра обеспечения омниканальной торговли в Татарстане (Wildberries; 5 млрд рублей) и другие.

Выбор этих проектов в качестве пилотных демонстрирует нацеленность государства на повышение привлекательности инвестиционной деятельности, заявил «Известиям» глава Минэка Максим Решетников.

«В целом закон о СЗПК был принят в рамках пакета антикризисных законов, но он выступает системной мерой, рассчитанной на десятилетия вперед, которая укрепит позиции российской экономики в конкурентной борьбе за привлечение инвестиций», — добавил министр.

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Спаси и защити: в первый пакет СЗПК вошло восемь мегапроектов