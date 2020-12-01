Нефтекомплекс мер: объемы выпуска химпродукции должны вырасти на 70%

У российской нефтехимии огромный потенциал роста , а отечественные производители способны не только обеспечить внутренние потребности, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по стратегическому развитию отрасли, которое он провел 1 декабря из Тобольска . По словам президента, одна из главных задач сейчас заключается в наращивании производства мало- и среднетоннажной химической продукции — объем ее выпуска надо увеличить на 70% . Согласно экспертным оценкам, мировой рынок нефтегазохимии оценивается в $4,5 трлн. При этом к 2030 году он должен вырасти примерно в два раза. Однако в России пока используется малая часть сырья для производства таких востребованных товаров на внешних рынках, как каучуки, пластмассы или поверхностно-активные вещества.

Курс на импортозамещение

Владимир Путин, который в этом году провел большинство мероприятий в режиме видеоконференции, кажется, постепенно возвращается к привычному образу работы и всё чаще посещает регионы . В прошлый четверг президент побывал в Сарове, куда рядовой россиянин не сможет попасть без специального пропуска — в этом закрытом городе находятся объекты, отвечающие за поддержание надежности ядерного оружия страны. На нынешней неделе президент отправился в более дальний путь — в Тюменскую область.

Если быть точнее, то безопасные стены Кремля и подмосковной резиденции Ново-Огарево он покинул ради Тобольска , где к приезду главы государства не забыли установить четырех огромных светодиодных медведей. Однако фотосессия с Морошкой, Шишкой, Сонькой и Тучкой, расположенными на популярной у туристов площади, не попала в программу российского лидера. В центре внимания оказалось предприятие «Запсибнефтехим».

Комбинат «Запсибнефтехим» — крупнейший нефтехимический комплекс России с суммарной мощностью 2 млн т полимеров в год. Этот проект компании «Сибур» входит в пятерку самых масштабных производств по базовым полимерам в мире . Работа предприятия, строительство которого завершилось в 2019-м, позволит замещать импорт полиэтиленов и полипропиленов. Владимир Путин не только осмотрел центральную операторную комбината, но и ознакомился с образцами готовой продукции. После небольшой экскурсии он провел совещание по стратегическому развитию отрасли с членами правительства и руководителями главных компаний.

Нефтекомплекс мер Президент РФ Владимир Путин во время посещения крупнейшего нефтехимического комплекса в Тобольске «Запсибнефтехим», предприятия холдинга «Сибур» Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

По словам президента, у российской нефтехимии огромный потенциал роста, а отечественные производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке. Он призвал активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны и за рубежом . Для этого в отрасли должны быть осуществлены масштабные проекты с общим объемом инвестиций порядка 5 трлн рублей. Два крупнейших из них — Амурский ГПЗ и комплекс по переработке этансодержащего газа в районе морского порта Усть-Луга в Ленинградской области — реализуются уже сейчас при поддержке ВЭБ РФ.

За последние годы рост производства в отрасли достигнут в основном за счет развития крупнотоннажной нефтехимии . В этом сегменте благодаря запуску новых проектов импортозамещение практически завершено, добавил глава государства.

— 5,3 млн т мы производим, а импорт составляет 0,3 млн т. А в малотоннажной другая картина: 1,4 млн т мы такой продукции еще импортируем при производстве 3,7 млн т. Совершенно очевидно, есть над чем работать , — заявил Владимир Путин. — В европейских экономиках примерно 30–40% от выпуска всей химической продукции — это малотоннажная химическая продукция, у нас только 15%. Внутренний спрос, конечно, значительно превосходит то, что мы сейчас производим, и закрывается за счет импорта, как я сказал. По некоторым позициям, в зависимости от иностранных поставщиков, достигает 100%.

Президент во время совещания призвал подготовить комплекс мер по развитию производства мало- и среднетоннажной химической продукции в стране на период до 2030 года . По его словам, необходимо увеличить объемы ее выпуска на 70% по сравнению с показателями 2020-го.

Также нужно достичь более широкого использования полимеров в сетях водоснабжения и водоотведения . Владимир Путин поручил кабмину провести ревизию регулирования в промышленном строительстве. В частности, речь идет о правилах для внедрения передовых материалов и технологий, которые производит нефтехимический сектор. Президент также поручил подготовить меры по стимулированию производства синтетических каучуков. При этом Минфин готов рассмотреть оказание поддержки в объеме 3 млрд рублей, сообщил во время совещания руководитель ведомства Антон Силуанов.

Нефтекомплекс мер Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Полимерные материалы широко востребованы в строительстве, медицине, ЖКХ, пищепроме и в целом ряде других отраслей, напомнил президент. По его словам, их использование позволит в разы снизить производственные и эксплуатационные издержки, в том числе за счет более долгого срока службы такой продукции. К примеру, в ЖКХ полимерные трубы позволяют экономить до 50% затрат на обслуживание водопроводов и канализации . Несмотря на это, в России доля таких решений в ЖКХ составляет всего 35%, посетовал он.

Широкие возможности

Нефтехимия — одна из наиболее быстрорастущих отраслей в мировой экономике. По словам вице-премьера Александра Новака, в ближайшие 15 лет спрос на ее продукты будет увеличиваться в среднем на 4% в год . Сейчас доля России в мировом нефтехимическом производстве достигает около 2,5%, отметил он. Хотя РФ остается одним из мировых лидеров по производству и экспорту углеводородного сырья.

Суммарная мировая мощность комплексов по производству методом пиролиза этилена, который считается главным полупродуктом нефтехимии, составляет 175 млн т в год. Наибольшими мощностями располагают США (около 36 млн т), Китай (примерно 20 млн) и Саудовская Аравия (порядка 18 млн). На Россию приходится примерно 4,8 млн тонн в год, отметил вице-премьер. Тем не менее страна перед собой ставит амбициозные цели.

По словам Александра Новака, усилия правительства позволят привлечь инвестиции и выйти в 2030 году на четвертое место на мировом рынке по производству этилена и обеспечить рост выпуска нефтегазохимической продукции до 12 млн т в год . Он отметил, что это «не только даст сырье для мало- и среднетоннажной химии, но и создаст предпосылки для роста несырьевого неэнергетического экспорта на сумму порядка $10 млрд в год, то есть рост более чем в пять раз». Объем инвестиций в отрасль ожидается на уровне около 5 трлн рублей .

Нефтекомплекс мер Совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Мировой рынок нефтегазохимии оценивается в $4,5 трлн, к 2030 году он должен вырасти примерно в два раза , отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Основной спрос на эту продукцию формирует легкая и тяжелая промышленность. В нашей стране пока используется малая часть сырья для производства таких востребованных товаров на внешних рынках, как каучуки, пластмассы, ПАВы (поверхностно-активные вещества) и так далее. Но в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» поставки российской нефтехимии должны вырасти более чем в полтора раза к 2024 году — с $22,4 млрд в 2019-м до $37 млрд, — отметил эксперт.

В глобальной экономике спрос на такую продукцию будет расти вне зависимости от деловых циклов, отметил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев . По мнению Артема Деева, увеличение экспорта товаров высокого передела более выгодно для России. Для достижения поставленных целей по выходу в лидеры производства такой продукции в РФ в ближайшие годы будет построено 14 заводов, добавил он.

— Нефтегазохимия — это следующий этап развития нашей нефтегазовой отрасли, который начинается параллельно с завершающим этапом большой программы модернизации НПЗ, — рассказал «Известиям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, Россия обладает как минимум двумя конкурентными преимуществами в области нефтегазохимии — широкими логистическими возможностями и дешевым сырьем.

— Разумеется, этот рынок не бездонный, нашим компаниям придется конкурировать с иностранными фирмами . Но если мы хотим более эффективно использовать природные ресурсы, снизить зависимость от цен на углеводородное сырье, развитие нефтегазохимии — необходимый и неизбежный шаг, — заключил эксперт.

Экологические стандарты

Не обошлось и без экологической повестки , ведь именно нефтехимические предприятия зачастую обвиняют в нанесении урона природе. Владимир Путин напомнил: выбросы в атмосферу при производстве этой продукции в 13 раз меньше, чем при производстве стали или алюминия. Тем не менее, он подчеркнул, по-прежнему актуальна проблема утилизации . По словам президента, бережное отношение к окружающей среде должно быть непременным условием производств подобного рода.

Нефтекомплекс мер Сотрудники крупнейшего нефтехимического комплекса России «Запсибнефтехим» за работой во время визита Владимира Путина Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru