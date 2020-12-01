Нефтекомплекс мер: объемы выпуска химпродукции должны вырасти на 70%
У российской нефтехимии огромный потенциал роста, а отечественные производители способны не только обеспечить внутренние потребности, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по стратегическому развитию отрасли, которое он провел 1 декабря из Тобольска. По словам президента, одна из главных задач сейчас заключается в наращивании производства мало- и среднетоннажной химической продукции — объем ее выпуска надо увеличить на 70%. Согласно экспертным оценкам, мировой рынок нефтегазохимии оценивается в $4,5 трлн. При этом к 2030 году он должен вырасти примерно в два раза. Однако в России пока используется малая часть сырья для производства таких востребованных товаров на внешних рынках, как каучуки, пластмассы или поверхностно-активные вещества.
Курс на импортозамещение
Владимир Путин, который в этом году провел большинство мероприятий в режиме видеоконференции, кажется, постепенно возвращается к привычному образу работы и всё чаще посещает регионы. В прошлый четверг президент побывал в Сарове, куда рядовой россиянин не сможет попасть без специального пропуска — в этом закрытом городе находятся объекты, отвечающие за поддержание надежности ядерного оружия страны. На нынешней неделе президент отправился в более дальний путь — в Тюменскую область.
Если быть точнее, то безопасные стены Кремля и подмосковной резиденции Ново-Огарево он покинул ради Тобольска, где к приезду главы государства не забыли установить четырех огромных светодиодных медведей. Однако фотосессия с Морошкой, Шишкой, Сонькой и Тучкой, расположенными на популярной у туристов площади, не попала в программу российского лидера. В центре внимания оказалось предприятие «Запсибнефтехим».
Комбинат «Запсибнефтехим» — крупнейший нефтехимический комплекс России с суммарной мощностью 2 млн т полимеров в год. Этот проект компании «Сибур» входит в пятерку самых масштабных производств по базовым полимерам в мире. Работа предприятия, строительство которого завершилось в 2019-м, позволит замещать импорт полиэтиленов и полипропиленов. Владимир Путин не только осмотрел центральную операторную комбината, но и ознакомился с образцами готовой продукции. После небольшой экскурсии он провел совещание по стратегическому развитию отрасли с членами правительства и руководителями главных компаний.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения крупнейшего нефтехимического комплекса в Тобольске «Запсибнефтехим», предприятия холдинга «Сибур»
По словам президента, у российской нефтехимии огромный потенциал роста, а отечественные производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке. Он призвал активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны и за рубежом. Для этого в отрасли должны быть осуществлены масштабные проекты с общим объемом инвестиций порядка 5 трлн рублей. Два крупнейших из них — Амурский ГПЗ и комплекс по переработке этансодержащего газа в районе морского порта Усть-Луга в Ленинградской области — реализуются уже сейчас при поддержке ВЭБ РФ.
За последние годы рост производства в отрасли достигнут в основном за счет развития крупнотоннажной нефтехимии. В этом сегменте благодаря запуску новых проектов импортозамещение практически завершено, добавил глава государства.
— 5,3 млн т мы производим, а импорт составляет 0,3 млн т. А в малотоннажной другая картина: 1,4 млн т мы такой продукции еще импортируем при производстве 3,7 млн т. Совершенно очевидно, есть над чем работать, — заявил Владимир Путин. — В европейских экономиках примерно 30–40% от выпуска всей химической продукции — это малотоннажная химическая продукция, у нас только 15%. Внутренний спрос, конечно, значительно превосходит то, что мы сейчас производим, и закрывается за счет импорта, как я сказал. По некоторым позициям, в зависимости от иностранных поставщиков, достигает 100%.
Президент во время совещания призвал подготовить комплекс мер по развитию производства мало- и среднетоннажной химической продукции в стране на период до 2030 года. По его словам, необходимо увеличить объемы ее выпуска на 70% по сравнению с показателями 2020-го.
Также нужно достичь более широкого использования полимеров в сетях водоснабжения и водоотведения. Владимир Путин поручил кабмину провести ревизию регулирования в промышленном строительстве. В частности, речь идет о правилах для внедрения передовых материалов и технологий, которые производит нефтехимический сектор. Президент также поручил подготовить меры по стимулированию производства синтетических каучуков. При этом Минфин готов рассмотреть оказание поддержки в объеме 3 млрд рублей, сообщил во время совещания руководитель ведомства Антон Силуанов.
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли
Полимерные материалы широко востребованы в строительстве, медицине, ЖКХ, пищепроме и в целом ряде других отраслей, напомнил президент. По его словам, их использование позволит в разы снизить производственные и эксплуатационные издержки, в том числе за счет более долгого срока службы такой продукции. К примеру, в ЖКХ полимерные трубы позволяют экономить до 50% затрат на обслуживание водопроводов и канализации. Несмотря на это, в России доля таких решений в ЖКХ составляет всего 35%, посетовал он.
Широкие возможности
Нефтехимия — одна из наиболее быстрорастущих отраслей в мировой экономике. По словам вице-премьера Александра Новака, в ближайшие 15 лет спрос на ее продукты будет увеличиваться в среднем на 4% в год. Сейчас доля России в мировом нефтехимическом производстве достигает около 2,5%, отметил он. Хотя РФ остается одним из мировых лидеров по производству и экспорту углеводородного сырья.
Суммарная мировая мощность комплексов по производству методом пиролиза этилена, который считается главным полупродуктом нефтехимии, составляет 175 млн т в год. Наибольшими мощностями располагают США (около 36 млн т), Китай (примерно 20 млн) и Саудовская Аравия (порядка 18 млн). На Россию приходится примерно 4,8 млн тонн в год, отметил вице-премьер. Тем не менее страна перед собой ставит амбициозные цели.
По словам Александра Новака, усилия правительства позволят привлечь инвестиции и выйти в 2030 году на четвертое место на мировом рынке по производству этилена и обеспечить рост выпуска нефтегазохимической продукции до 12 млн т в год. Он отметил, что это «не только даст сырье для мало- и среднетоннажной химии, но и создаст предпосылки для роста несырьевого неэнергетического экспорта на сумму порядка $10 млрд в год, то есть рост более чем в пять раз». Объем инвестиций в отрасль ожидается на уровне около 5 трлн рублей.
Совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли
Мировой рынок нефтегазохимии оценивается в $4,5 трлн, к 2030 году он должен вырасти примерно в два раза, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
— Основной спрос на эту продукцию формирует легкая и тяжелая промышленность. В нашей стране пока используется малая часть сырья для производства таких востребованных товаров на внешних рынках, как каучуки, пластмассы, ПАВы (поверхностно-активные вещества) и так далее. Но в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» поставки российской нефтехимии должны вырасти более чем в полтора раза к 2024 году — с $22,4 млрд в 2019-м до $37 млрд, — отметил эксперт.
В глобальной экономике спрос на такую продукцию будет расти вне зависимости от деловых циклов, отметил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. По мнению Артема Деева, увеличение экспорта товаров высокого передела более выгодно для России. Для достижения поставленных целей по выходу в лидеры производства такой продукции в РФ в ближайшие годы будет построено 14 заводов, добавил он.
— Нефтегазохимия — это следующий этап развития нашей нефтегазовой отрасли, который начинается параллельно с завершающим этапом большой программы модернизации НПЗ, — рассказал «Известиям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
По его словам, Россия обладает как минимум двумя конкурентными преимуществами в области нефтегазохимии — широкими логистическими возможностями и дешевым сырьем.
— Разумеется, этот рынок не бездонный, нашим компаниям придется конкурировать с иностранными фирмами. Но если мы хотим более эффективно использовать природные ресурсы, снизить зависимость от цен на углеводородное сырье, развитие нефтегазохимии — необходимый и неизбежный шаг, — заключил эксперт.
Экологические стандарты
Не обошлось и без экологической повестки, ведь именно нефтехимические предприятия зачастую обвиняют в нанесении урона природе. Владимир Путин напомнил: выбросы в атмосферу при производстве этой продукции в 13 раз меньше, чем при производстве стали или алюминия. Тем не менее, он подчеркнул, по-прежнему актуальна проблема утилизации. По словам президента, бережное отношение к окружающей среде должно быть непременным условием производств подобного рода.
Сотрудники крупнейшего нефтехимического комплекса России «Запсибнефтехим» за работой во время визита Владимира Путина
Он напомнил, что соблюдение экологических стандартов становится важным фактором конкурентоспособности продукции, во всем мире серьезное внимание уделяется снижению выбросов парниковых газов и ужесточаются требования к сокращению объемов отходов. Поэтому и в России нужно наращивать повторное использование пластика, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки, уверен глава государства. При этом для минимизации негативного влияния на климат и экологию Владимир Путин призвал правительство разработать меры налогового и неналогового стимулирования в сфере использования и производства вторичных полимеров.