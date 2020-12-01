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Российская РЛС «Контейнер» смогла засечь самолеты-«невидимки» НАТО

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Заступившая в 2019 году на боевое дежурство первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер» подтвердила свои возможности обнаружения малозаметных самолетов на расстоянии в несколько тысяч километров от государственной границы России. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе «РТИ».

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РЛС расположена в Мордовии и, по данным Минобороны, с декабря 2019 года обнаружила и определила траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО (к таким самолетам относятся F-22 и F-35).

В январе 2020 года стало известно, что российские средства ПВО зафиксировали шесть американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35 у границ Ирана.

Тогда не уточнялось, какие именно средства засекли истребители, однако эксперты полагали, что речь идет именно о РЛС «Контейнер».

Загоризонтные РЛС — вид локаторов, предназначенных для сверхдальней разведки воздушного пространства.

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