Экскурсионно-туристический центр строят из снега в Кировске

Каркас будущей «Снежной деревни» построили в Кировске. Экскурсионно-туристический центр откроет свои снежные двери 26 декабря. Планируется построить больше 20 залов.

На месте работает тяжелая техника и работники с помощью лопат. Снег утрамбовывается поверх специальной конструкции, которая поддерживает форму элементов. На территории уже можно увидеть тоннели и арки из снега, передает ИА «Би-порт». В соцсетях начался традиционный конкурс на угадывание тематики «Снежной Деревни» в новом сезоне.

В Териберку (Мурманская область) из Москвы планируют перевезти скелет кита из фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева. Об этом губернатор региона Андрей Чибис заявил 27 ноября на международной форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве». Конструкцию доставят в село в течение двух ближайших месяцев.