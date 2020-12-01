В Германии автомобиль наехал на людей

Житель Трира направил машину на людей в пешеходной зоне. Официально погибших двое, СМИ сообщают о четырех жертвах. 15 человек получили травмы, есть тяжелораненые. Власти города заявили об умышленном наезде водителя, передает телеканал «Известия». За рулем был 51-летний местный житель. При задержании водитель оказал сопротивление полиции.

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