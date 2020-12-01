Количество бригад скорой помощи увеличивают в Тамбовской области

В Тамбовской области на 20% увеличилось количество бригад скорой помощи. Дополнительно задействовано 13 единиц санитарного автотранспорта. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, из-за чего количество вызовов бригад экстренной службы выросло почти втрое.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на региональную администрацию, ранее в сутки поступало 120 вызовов, а в октябре — уже до 320. Длительность ожидания бригад составляла до шести часов, а для транспортировки на госпитализацию — до суток.

Для того чтобы разгрузить службу скорой помощи, в поликлиниках усилили работу бригад неотложной помощи, которые взяли на себя задачи по транспортировке больных на госпитализацию в часы работы поликлиник. Таким образом, удалось сократить время доезда скорой помощи при экстренном вызове в среднем до 19 минут, а при неотложном вызове — до 115 минут, что соответствует нормативам.

Сейчас решается вопрос по увеличению количества бригад скорой помощи. На работу принимают водителей и средних медицинских специалистов.