Бомбу весом 10 кг нашли на улице в Брянске

Предмет, похожий на авиабомбу, нашли в Фокинском районе Брянска. Вызванные на место происшествия специалисты определили, что это взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

Им оказалась авиабомба весом 10 кг. Ее изъяли и позже обезвредили. Обошлось без пострадавших, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

В конце мая саперы и специалисты Черноморского флота уничтожили две немецкие авиабомбы, которые были найдены рядом с трассой «Таврида». Боеприпасы SD-50 времен Великой Отечественной войны ранее обнаружили в районе села Фронтового.