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в Индии начались испытания «Спутник V»

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Клинические испытания вакцины «Спутник V» начались в Индии, сообщает телеканал «Известия». Это вторая и третья фазы исследования препарата. Рандомизированное контролируемое. Испытание заключается в проверке безопасности и иммуногенности. Исследование проводит компания JSS Medical Research. Первая партия российской вакцины была доставлена в Индию в ноябре.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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