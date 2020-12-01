в Индии начались испытания «Спутник V»

Клинические испытания вакцины «Спутник V» начались в Индии, сообщает телеканал «Известия». Это вторая и третья фазы исследования препарата. Рандомизированное контролируемое. Испытание заключается в проверке безопасности и иммуногенности. Исследование проводит компания JSS Medical Research. Первая партия российской вакцины была доставлена в Индию в ноябре.

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