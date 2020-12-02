В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают проблему недоверия общества к социологам. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Можно ли доверять социологам после выборов президента США?» Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию.

Действительно ли опросы превратились в «кривое зеркало» общества? Почему расхождений между данными социологов и реальными событиями всё больше? Что делать исследователям в такой ситуации и как вернуть общественное доверие? В чем специфика американской опросной индустрии и как повлияла пандемия на электоральное поведение?

В круглом столе принимают участие:

Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМа;

Юлия Баскакова, директор международных проектов Langer Research Associates (онлайн);

Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы ЦИРКОН;

Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы»;

Евгений Минченко, президент Российской ассоциации по связям с общественностью (онлайн);

Лариса Паутова, управляющий директор Фонда «Общественное мнение»;

Григорий Юдин, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук.

Социологи рассказывают обществу о его состоянии, изменениях в нем, новых процессах и явлениях, ставят острые вопросы к обсуждению. Однако в атмосфере растущего недоверия к основным общественным институтам, а этот процесс имеет всемирный характер и продолжается уже не первый десяток лет, данные и выводы социологов часто подвергаются острой критике. Самый свежий повод — выборы президента США, где прогнозы отчасти совпали, но отчасти и разошлись с результатами голосования. Каждое такое событие дает новый импульс к информационным атакам на исследователей, их методологию и общественную роль.