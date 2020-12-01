В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят проблему недоверия общества к социологам

2 декабря в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет круглый стол на тему: «Можно ли доверять социологам после выборов президента США?»

Действительно ли опросы превратились в «кривое зеркало» общества? Почему расхождений между данными социологов и реальными событиями всё больше? Что делать исследователям в такой ситуации и как вернуть общественное доверие? В чем специфика американской опросной индустрии и как повлияла пандемия на электоральное поведение?

В круглом столе примут участие:

Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМа,

Юлия Баскакова, директор международных проектов Langer Research Associates (онлайн),

Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы ЦИРКОН,

Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы»,

Евгений Минченко, президент Российской ассоциации по связям с общественностью (онлайн),

Лариса Паутова, управляющий директор фонда «Общественное мнение»,

Григорий Юдин, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук.

Социологи рассказывают обществу о его состоянии, изменениях в нем, новых процессах и явлениях, ставят острые вопросы к обсуждению. Однако в атмосфере растущего недоверия к основным общественным институтам, а этот процесс имеет всемирный характер и продолжается уже не первый десяток лет, данные и выводы социологов часто подвергаются острой критике. Самый свежий повод — выборы президента США, где прогнозы отчасти совпали, но отчасти и разошлись с результатами голосования. Каждое такое событие дает новый импульс к информационным атакам на исследователей, их методологии и общественную роль.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта членов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.