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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят проблему недоверия общества к социологам

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2 декабря в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет круглый стол на тему: «Можно ли доверять социологам после выборов президента США?»

Действительно ли опросы превратились в «кривое зеркало» общества? Почему расхождений между данными социологов и реальными событиями всё больше? Что делать исследователям в такой ситуации и как вернуть общественное доверие? В чем специфика американской опросной индустрии и как повлияла пандемия на электоральное поведение?

В круглом столе примут участие:

  • Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМа,
  • Юлия Баскакова, директор международных проектов Langer Research Associates (онлайн),
  • Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы ЦИРКОН,
  • Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы»,
  • Евгений Минченко, президент Российской ассоциации по связям с общественностью (онлайн),
  • Лариса Паутова, управляющий директор фонда «Общественное мнение»,
  • Григорий Юдин, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук.

Социологи рассказывают обществу о его состоянии, изменениях в нем, новых процессах и явлениях, ставят острые вопросы к обсуждению. Однако в атмосфере растущего недоверия к основным общественным институтам, а этот процесс имеет всемирный характер и продолжается уже не первый десяток лет, данные и выводы социологов часто подвергаются острой критике. Самый свежий повод — выборы президента США, где прогнозы отчасти совпали, но отчасти и разошлись с результатами голосования. Каждое такое событие дает новый импульс к информационным атакам на исследователей, их методологии и общественную роль.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта членов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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