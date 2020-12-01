Доля сделок в новостройках с эскроу в Москве достигла 50%

Доля сделок с использованием эскроу-счетов в Москве достигла 50%. За октябрь через эскроу было куплено 6,7 тыс. квартир. В сентябре зарегистрировано 5,2 тыс. договоров долевого участия с эскроу, сообщает телеканал «Известия». Специальные счета для ДДУ введены с июля 2019 года. Застройщик получает деньги клиента только после сдачи дома. Система гарантирует 100-процентную безопасность дольщика. Согласно нацпроекту, к 2023 году все 100% ДДУ будут с эскроу.

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