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Гендиректор Большого театра назвал излишними ограничительные меры в Москве

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Заполняемость зрительных залов московских театров можно повысить до 50% даже при нынешней ситуации с коронавирусом, заявил генеральный директор Большого театра Владимир Урин 1 декабря в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

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По его словам, решение московских властей ограничить заполняемость зрительных залов до 25% было излишним.

«Мне кажется, театр не самое основное место, где происходит заражение этой болезнью. Такого прямого общения [здесь нет], которое есть в ночных клубах, поездах метро, электричек и других общественных местах. Все-таки в театре достаточно регламентировано», — сказал Владимир Урин.

При этом он отметил, что федеральные власти приняли решение о финансовой поддержке театров.

С 13 ноября в Москве вступили в силу дополнительные противоэпидемиологические меры, которые будут действовать до 15 января.

Это в том числе ограничение посещаемости в 25% от общей вместимости зала в театрах, кинотеатрах и концертных залах.

Также речь идет об отмене праздничных новогодних мероприятий, ограничении времени работы развлекательных заведений и общепита до 23:00, перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение.

Кроме того, в городе работает система регистрации посетителей по QR-кодам. Изначально она вводилась в ночных заведениях, после чего была распространена в зданиях правительства столицы и во всех городских префектурах и управах. Меру рекомендовали ввести в магазинах и заведениях общепита.

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