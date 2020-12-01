Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку медучреждений

На поддержку медучреждений выделят почти 14 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщает телеканал «Известия». Деньги также направят в научные и образовательные учреждения. Средства позволят компенсировать снижение доходов из-за COVID-19. Выделенные деньги пойдут на зарплату работникам, комуслуги и затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Среди получателей субсидий — МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Федеральное медико-биологическое агентство, Курчатовский институт, Эрмитаж и Большой театр.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.