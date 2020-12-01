План по установке ФАПов выполнили в Омской области

Последний из 19 фельдшерско-акушерских пунктов, запланированный к вводу в 2020 году в Омской области, установлен 30 ноября в селе Андреевка Саргатского района. Его принимали глава сельского поселения, медики и сами жители.

В ФАПе предусмотрены комната ожидания, кабинет приема, процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, стерилизационная, помещения для персонала, санузел. В ближайшее время здесь установят медицинское оборудование. Новый объект здравоохранения обеспечит жителей поселения квалифицированной и своевременной медпомощью, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее сообщалось, что в Омске по нацпроекту «Здравоохранение» планируют создать новый сосудистый центр, в котором будут проходить лечение пациенты с инфарктом и инсультом. Он заработает на базе первичного сосудистого отделения БСМП № 1. Медицинское учреждение получило дополнительно более 100 млн рублей на покупку нового компьютерного томографа и ангиографа.