Около 400 елочных базаров откроется в Подмосковье 4 декабря

В Подмосковье елочные базары заработают 4 декабря, передает телеканал «Известия». Всего откроется около 400 пунктов продаж. Базары будут работать с антиковидными ограничениями. Пенсионерам елку доставят бесплатно домой волонтеры. В Москве базары начнут работать не раньше 20 декабря. Жители столицы смогут купить отечественные и зарубежные ели.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.