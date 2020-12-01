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Российский гонщик Мазепин подписал контракт с командой «Хаас» из «Формулы-1»

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Российский гонщик Никита Мазепин подписал контракт с командой «Формулы-1» «Хаас». Об этом сообщается на официальном сайте команды во вторник, 1 декабря.

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«Я рад, что Никита Мазепин будет выступать за команду «Хаас» в следующем сезоне. Никита подтвердил свои достижения в «Формуле-2» в этом году, одержав несколько побед <…>. Он превратился в зрелого гонщика, <…> и мы с нетерпением ждем возможности дать ему шанс посоревноваться на высшем уровне мирового автоспорта», — сказал руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер.

Мазепин будет выступать за «Хаас» уже с 2021 года. Срок соглашения с гонщиком не разглашается, однако уточняется, что договор многолетний.

«Стать пилотом «Формулы-1» для меня мечта всей моей жизни. <…> Я с нетерпением жду начала наших [с командой] совместных отношений как на трассе, так и вне ее и, естественно, хочу продолжать демонстрировать свои способности после сильного сезона «Формулы-2», — отметил Мазепин.

Мазепин станет четверым российским пилотом в истории «Формулы-1» после Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Даниила Квята.

В начале ноября стало известно, что что Квят может потерять место в команде Alpha Tauri в будущем сезоне «Формулы-1».

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