Порог заболеваемости ОРВИ превышен в ЕАО

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ, обусловленный негриппозными респираторными вирусами, отмечается в ЕАО. За неделю с 23 по 29 ноября эпидемический порог был превышен на 25,6%. Однако болеют в основном взрослые. В детских возрастных группах пороги не превышались.

Как уточняет ИА EAOMedia со ссылкой на Роспотребнадзор по региону, в Биробиджане также не зафиксировано превышения порога заболеваемости ОРВИ, но взрослые и дети школьного возраста болеют чаще.

Тем временем в автономии продолжается прививочная кампания. По данным на 30 ноября, прививки сделали 36,5% населения региона, вакцинировано более 58 тыс. человек.