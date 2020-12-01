Осень в Москве стала рекордно теплой

Эта осень в Москве стала самой теплой за время метеонаблюдений, сообщает телеканал «Известия». Средняя температура составляла около +10 °C. В ноябре в столице было выше многолетней нормы на 3 °C. Осадков выпало 86% от положенного за весь месяц. По прогнозам синоптиков, наступающая зима в Москве будет теплой и умеренно снежной.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.