Доходы россиян в регионах растут

Доходы россиян выросли в 61 регионе, сообщает телеканал «Известия». Аналитики сравнили данные в конце весны и осени этого года. Значительно пополнился кошелек Краснодарского края. Заработок кубанцев прибавил 51% — это 42 тыс. рублей в месяц. В Дагестане доходы населения выросли на треть. Речь идет о сумме, превышающей 29 тыс. рублей. В Кабардино-Балкарии рост составил более 25%. В течение квартала жители региона получали 22 тыс. рублей. Важную роль в поддержке граждан сыграли антикризисные меры. Снижение доходов весной связывают с пандемией.

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