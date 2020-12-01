Полиция Сакраменто задержала подозреваемого в стрельбе в ТЦ в Калифорнии

Полиция американского города Сакраменто в штате Калифорния задержала 18-летнего молодого человека, который подозревается в стрельбе в торговом центре Arden Fair Mall во время крупной распродажи «Черная пятница». Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

Update - Arden Way Homicide



The Sacramento Police Department today arrested 18-year-old Damario Beck, who has been identified as the shooter in last Friday’s homicide at Arden Fair Mall. pic.twitter.com/oG7eMFT8Wl — Sacramento Police (@SacPolice) November 30, 2020

Отмечается, что полиция города продолжает расследование инцидента. Согласно предварительным результатам, стрельба произошла в результате перепалки между двумя группами ранее незнакомых людей.

Стрельба произошла в пятницу, 27 ноября, вечером (утро субботы, 28 ноября, мск) внутри здания торгового центра, в котором находилось «много людей». В результате происшествия покупателей эвакуировали.

Как пишет пресс-служба полиции Сакраменто в заявлении на официальном сайте, в результате стрельбы на месте скончался 19-летний молодой человек, 17-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами и умер в больнице.