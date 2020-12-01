Полиция Сакраменто задержала подозреваемого в стрельбе в ТЦ в Калифорнии
Полиция американского города Сакраменто в штате Калифорния задержала 18-летнего молодого человека, который подозревается в стрельбе в торговом центре Arden Fair Mall во время крупной распродажи «Черная пятница». Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Отмечается, что полиция города продолжает расследование инцидента. Согласно предварительным результатам, стрельба произошла в результате перепалки между двумя группами ранее незнакомых людей.
Стрельба произошла в пятницу, 27 ноября, вечером (утро субботы, 28 ноября, мск) внутри здания торгового центра, в котором находилось «много людей». В результате происшествия покупателей эвакуировали.
Как пишет пресс-служба полиции Сакраменто в заявлении на официальном сайте, в результате стрельбы на месте скончался 19-летний молодой человек, 17-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами и умер в больнице.