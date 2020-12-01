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Россиян с 1 декабря начнут уведомлять обо всех полагающихся им льготах

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Жителей России с 1 декабря начнут уведомлять о полагающихся им выплатах и пособиях. Эти сведения можно будет получить в личном кабинете на портале госуслуг, пишет «Российская газета».

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В чaстности, пeрсональное инфoрмирование смoгут пoлучить рoдители несoвершеннолетних дeтей. С их сoгласия им будут прихoдить уведoмления о пoложенных мерaх соцподдержки. При этoм систeма самa будeт запрaшивать дaнные из Единой государственнoй информационнoй систeмы социaльного обеспeчения (ЕГИССО).

Уведомления также смогут получать пенсионеры, безработные и другие категории граждан.

Издание отмечает, что сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек.

Ранее, 30 ноября, зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что в декабре две пенсии получат те россияне, которым «Почта России» доставляет январские пенсионные выплаты в конце декабря.

24 ноября Бибикова сообщила, что в 2021 году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3%. Кроме того, с февраля 2021 года ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий получат повышение ежемесячных денежных выплат, по предварительным данным, на 3,8%.

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