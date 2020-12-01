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Вся жизнь как увлекательная книга

Профессор Цзо Шаосин: преподавание и исследования русского языка не работа, а предназначение
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Всю свою профессиональную жизнь Цзо Шаосин посвятил изучению русского языка и литературы. В Пекинском университете профессор преподавал 42 года, а после выхода на пенсию уже 20 лет продолжает вкладывать всю свою энергию в исследование русского языка. В 2020 году учёному исполнилось 90 лет.

Цзо Шаосин родился в уезде Цзянхуа провинции Хунань в 1930 году. Его прародиной является уезд Юнсинь провинции Цзянси. В обычной жизни профессор очень скромен и никогда не хвастается своими званиями и регалиями. Когда вы входите в его кабинет и спальню, видите гору книг. Ими заполнены шкафы, столы, стулья и даже кровать.

Поскольку свою деятельность профессор начинал ещё до эпохи интернета, все его труды были написаны вручную. Черновики, окончательные тексты бережно сохранены.

После выхода на пенсию Цзо Шаосин остался увлечён своим делом. В то же время кафедра русского языка и литературы Пекинского университета нуждалась в нём и пригласила обратно, чтобы возглавить молодое поколение учёных для продолжения академических исследований. В 2009 году Цзо Шаосин открыл лекционный курс древнерусского языка. Курс полюбился преподавателям и студентам кафедры, а аудиовизуальные материалы того времени сейчас хранятся в архивах.

В 2018 году учёный обновил учебник «Древнерусское чтение», вышедший в 1997 году, и опубликовал «Сборник древнерусского языка». В настоящее время он всё ещё активно работает, переводит русскую литературу первой четверти XVIII века.

В России профессор был всего два раза — в 1990 и 1993 годах. В августе 1990 года в составе китайской делегации участвовал в работе VII Международного конгресса учителей русского языка и литературы в Москве. Торжественные церемонии открытия и закрытия, а также банкеты проходили в Кремле, встречались преподаватели в санатории «Царицыно» на окраине столицы. Во время посещения первого гуманитарного корпуса Мос­ковского университета Цзо Шаосин обнаружил собственную научную работу — «Китайские географические названия и нормы русской грамматики». Своим тонким знанием русского языка он вызывал истинный восторг и удивление у слушателей.

Благодаря выдающемуся вкладу и достижениям Пекинский университет и Институт иностранных языков присудили ему в 2012 году специальную премию за индивидуальные заслуги. А в 2019 году Цзо Шаосин получил ещё два признания — национальную премию за выдающиеся достижения в обучении и академическую премию за специальный вклад от преподавателей Пекинского университета.

По воспоминаниям учёного, каждый его день был озарён удивительным стремлением к труду и исследованиям. К сожалению, когда выпуск готовился к печати, пришло печальное известие о том, что профессор Цзо Шаосин скончался. Но он навсегда останется примером того, что учиться и постигать что-то новое можно абсолютно в любом возрасте.

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