Китайский опыт борьбы и восстановления

Эпидемия COVID-19 — самая серьёзная пандемия за последнее столетие. Вирус обладает поразительно быстрой скоростью распространения, обширной зоной заражения и предельной сложностью профилактики и контроля, что создаёт серьёзную угрозу безопасности жизни людей и оказывает огромное влияние на хозяйственную деятельность.

Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина Китай начал тотальную войну с эпидемией и добился крупных стратегических побед. В итоге КНР стала первой крупной экономикой, возобновившей рост после вспышки заболевания.

Ответственные ведомства последовательно выполняют разработанный план, призванный обеспечить стабилизацию на «шести фронтах» (включая занятость, финансы, внешнюю торговлю, инвестиции и т.д.) и безопасность на «шести направлениях» (в них входят обеспечение занятости и доходов населения, продовольственная и энергетическая безопасность, стабильность производства и т.д.).

Обеспечить необходимым

Уделяется пристальное внимание поставкам продукции для обеспечения поддержки в борьбе с пандемией и социальной стабильности. Принимаются комплексные меры по увеличению предложений на рынке, производства, стабилизации транспортировки, чтобы удерживать стабильные цены.

Чрезвычайные меры были приняты в условиях контроля передвижения населения для координации поставок товаров жизненно важной продукции для десятков миллионов людей в Хубэе.

После закрытия пекинского рынка «Синьфади» в июне оперативно были возведены три транзитные станции в Пекине, бесперебойно обеспечивающие столицу поставками необходимых для жизни материальных средств. Аналогичные меры были приняты после вспышек в Даляне, Урумчи и других местах.

Приняты многочисленные меры для увеличения поставок медицинских принадлежностей. Организованы условия для ускоренного возобновления работы производителей, осуществлена поддержка строительства и расширения производственных мощностей. Введено чёткое осуществление государственных закупок, организовано хранение основных дефицитных материалов. Образован национальный механизм единого распределения ресурсов, способный обеспечить места экстренного реагирования. Проведена разъяснительная работа с населением о необходимости ношения масок. Все эти меры позволяют эффективно проводить профилактику и контроль эпидемии внутри страны.

Постепенно и последовательно

Введена классификация секторов возобновления работы и производства по степени тяжести повреждений в результате эпидемии: низкая, средняя и высокая.

В общей сложности 90 мер в восьми ключевых сферах жизни разработаны, чтобы восстановить деятельность — от «режима паузы» через «режим «сортировки» к «режиму восстановления, или расконсервации».

Серьёзные силы брошены на восстановление и поддержание безопасности движения рабочих кадров между разными районами. Аналогичные усилия предприняли в вопросах обеспечения энергоснабжения (уголь, электроэнергия, нефть, газ). Проводится активное содействие в решении вопросов поставки сырья и комплектующих.

Производится стимулирование всех уровней производственной цепочки для совместного возобновления работы представителей бизнеса. Оказывается помощь предприятиям с иностранным капиталом, а также совместным предприятиям в решении проблем с возобновлением работы и стабилизацией производственных цепочек.

Усилены исследования и оценка планирования ситуации в сельскохозяйственном секторе, чтобы не упустить возможность хорошо подготовиться к весеннему сельскохозяйственному сезону.

Хеджирование рисков

Проводится всесторонняя реализация конструктивной фискальной политики и политического курса с приоритетом на трудоустройство. Специальные казначейские облигации и другие фонды направляются непосредственно на уровень городов и округов, чтобы напрямую приносить пользу предприятиям и людям. Ускорены выпуск и использование специальных облигаций местного самоуправления. Проводится организация кредитной поддержки банков для обеспечения разумной и достаточной ликвидности.

Увеличено страхование от безработицы, внедряются такие инструменты, как обеспеченные ссуды для открытия бизнеса, всецело поддерживается оперативное трудоустройство. За первые восемь месяцев в городах Китая было создано 7,81 млн новых рабочих мест.

Внедрены стратегии и меры, призванные помочь компаниям преодолеть трудности и стимулировать жизнеспособность рынка, в особенности отраслям и предприятиям, которые в большей степени затронуты эпидемией. В первой половине года налоги и сборы были сокращены в общей сложности на 1,5 трлн юаней. Оказывается содействие по защите заказов предприятий внешней торговли, а также поддержка реализации экспортных товаров на внутреннем рынке.

Ведётся работа и по ускоренной реализации крупных зарубежных инвестиционных проектов. Благодаря стабильной работе железнодорожного канала Китай — Европа экспорт во втором квартале увеличился на 4,5%. Со второго квартала общий объём розничных продаж потребительских товаров ежемесячно улучшается, в августе впервые в этом году наблюдается положительный рост. Проводится своевременная корректировка и оптимизация структуры инвестиций, своевременно устраняются застои в реализации проектов. Обеспечивается стабильность рынка недвижимости.

Во втором квартале ВВП вырос на 3,2% (на 10% выше, чем в первом), индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере и индекс деловой активности в непроизводственной сфере в сентябре составили 51,5 и 55,9% соответственно, сохраняя стабильность на протяжении уже семи месяцев.

Поддержка в трудные времена

Продолжается работа по снижению уровня бедности. Ведётся поддержка головных предприятий по восстановлению производства и предоставлению работы нуждающимся, внедряются системы решения проблем трудовых мигрантов в бедных районах. Расширена государственная программа содействию занятости. Для малообеспеченных людей своевременно приняты меры в виде назначения пособий.

В сильно обедневшие районы направлено проектное финансирование. Расширено медицинское страхование, ведутся работы по ремонту ветхих домов в сельской местности. Дальнейшее развитие получил проект по повышению безопасности питьевой воды. Ускорено строительство крупномасштабных образовательных и медицинских учреждений в местах массовой трудовой миграции. Постепенно формируется система поддержки трудовых мигрантов.

В короткие сроки были выделены средства на строительство больниц Хошэньшань, Лэйшэньшань и приюта Фангкан в Ухане. Для граждан Китая с подозрением или подтверждённым диагнозом COVID-19, участвующих в программе базового медицинского страхования, часть личных трат на медицинские расходы субсидировалась государством.

Продолжается укрепление социального обеспечения, в том числе увеличение базовой пенсии. Все безработные в городских и сельских районах будут включены в систему страхования от безработицы. Государственная субсидия медицинского страхования резидентов увеличена на 30 юаней на каждого.

Проводятся улучшение качества экологической среды, устранение недостатков инфраструктуры (канализация, вывоз мусора и централизованная утилизация медицинских отходов).

Реформы для будущего

Учитывая проблемы, появившиеся в ходе эпидемии, представлены планы реформ, позволяющих совершенствовать рыночную экономику. Необходимо «упростить административные процедуры и предоставить больше полномочий нижестоящим звеньям власти», стимулировать преобразования второго эшелона рынка акций. Пересмотрено регулирование иностранных инвестиций и в части отраслей, и в части условий допуска.

Последовательно реализуются основные стратегии регионального развития. Ускоренно создаются индустриальные парки сельского хозяйства, аграрные предприятия и промышленные кластеры. Растёт динамика преобразования устаревших жилых массивов в городах и сёлах, повышается качество строительства новых домов.