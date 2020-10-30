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Две заповедные территории создали в Астраханской области

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На территории Астраханской области появились две природные заповедные зоны – «Зимовальные ямы № 3» в Хараблинском районе и «Зимовальные ямы № 4» в Ахтубинском, Енотаевском и Харабалинском районах. Об этом сообщает региональное правительство.

Общая площадь новых заповедных территорий составила 280 га. Каждая из них включает по десять зимовальных ям. Зимой на таких участках скапливается большое количество частиковых и осетровых видов рыб, пишет «Астрахань-24».

Присвоить данным зонам охранный статус предложило региональное природоохранное сообщество, поскольку в зимовальных ямах часто незаконно добывают рыбу.

За соблюдением требований будут следить госинспекторы службы природопользования и подведомственного учреждения.

Ранее сообщалось, что в правительстве Приморского края рассмотрели законопроект об установлении административной ответственности за продажу рыбы и морепродуктов на территории общего пользования, которая находится вне торговых объектов, а также за организацию такой деятельности.

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