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Газопровод проложат в поселке Студеный в Нижнем Тагиле

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В поселке Студеный Нижнего Тагила в этом году завершат прокладку газовых сетей и монтаж оборудования. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Газификация проводится на улицах Мичурина и Полевая. В конце 2019 года ее пришлось приостановить в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, но осенью 2020-го работы возобновили, пишет ТагилСити.ру.

С сентября по октябрь этого года выполнен основной объем работ. Полностью завершить их планируется до конца года.

По словам замначальника управления территориального развития и общественных связей Лидии Панниковой, на территории сельских поселений централизованно газ подается только в дома поселка Покровское-1. Поэтому для жителей поселка Студеный вопрос появления газопровода является важным событием.

По завершении прокладки газовых сетей в поселке и установки там газорегуляторного пункта, появится возможность для газификации других населенных пунктов, находящихся в границах туристско-рекреационного кластера «Гора Белая».

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