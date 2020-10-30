Завод по производству сушеных фруктов построят на Ставрополье

В городе Невинномыск Ставропольского края планируется построить предприятие по производству сушеных фруктов и овощей. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата краевого правительства.

Мощность предприятия составит 2,5 тыс. т продукции в год. Изначально продавать фрукты и овощи будут в магазинах на территории региона, в дальнейшем планируется выйти на другие регионы и экспорт, пишет NewsTracker.

Стоимость реализации проекта оценили в 104,5 млн рублей. Для местных жителей появится 43 новых рабочих места.

В правительстве отмечают, что главной задачей является создание в крае современного технологического производства и обеспечение жителей качественными сушеными овощами и фруктами.