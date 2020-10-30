Кинотеатры и театры откроются в Волгограде со 2 ноября

В Волгограде со следующей недели снимут ограничения с культурно-массовых заведений. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Со 2 ноября, согласно обновленному постановлению губернатора, возобновят работу кинотеатры и другие развлекательные учреждения. В их числе концертные залы, театры, дворцы и дома культуры, уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Кроме того, разрешат работу бань и саун.

Решение о снятии ограничений принято с учетом рекомендаций федерального Роспотребнадзора.

30 октября заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России ежедневный прирост новых случаев коронавируса может остановиться в середине ноября. Однако в настоящий момент этот процесс находится в фазе роста.

Всего в стране к 30 октября выявлено 1 599 976 случаев COVID-19 в 85 регионах. Зафиксировано 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек.

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