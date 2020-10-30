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Самозваного советника губернатора разоблачили в Краснодарском крае

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Мужчина, который назвался советником главы Краснодарского края, три дня встречался с жителями станицы Передовой Отрадненского района, выслушивал жалобы граждан. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила пресс-служба муниципальной администрации.

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После этого самозванец признался в обмане. Он попросил прощения у жителей станицы. По информации администрации Отрадненского района, советником главы Краснодарского края представился житель станицы Динской Виктор Козлов, которого пригласили в Передовую местные жители во главе с депутатом Геннадием Еременко.

О конкретных обещаниях Козлова неизвестно. Однако в интернете было опубликовано видео, при просмотре которого можно увидеть, что самозванцу задавали вопрос о подорожании воды. Его ответ был резким.

«Вы, частники, ни за что не отвечаете, только берете деньги, была бы моя воля, я бы вас передушил, как котят», — цитирует Козлова «Коммерсант».

По данным администрации Отрадненского района, в станице Передовой сложилась конфликтная ситуация, связанная с обеспечением населения водой. Инициативная группа жителей, участником которой является депутат Геннадий Еременко, просит власти защитить родник, из которого местный предприниматель добывает воду для производства напитков. Ранее родник обеспечивал станицу водой, сейчас жители Передовой жалуются на перебои в водоснабжении.

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