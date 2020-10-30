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Межмузейный флешмоб устроили в Заполярье в День лисы

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В Мурманской области запустили межмузейный флешмоб #ЛисавЭкспозиции. Он проводится в честь Дня лисы, который отмечают во всем мире 1 ноября. Организатор акции — Ковдорский районный краеведческий музей.

Для того чтобы присоединиться к акции, музеям нужно поделиться всем «лисьим», что есть в их коллекции. Это могут быть чучела, книги, картины, фото, на которых есть изображение этого животного.

Так, сам инициатор флешмоба опубликовал в Сети фото чучела лисы, которую можно увидеть в экспозиции «Животный и растительный мир нашего края».

К акции уже присоединились городской историко-краеведческий музей города Полярного (у него в экспозиции «Флора и фауна Кольского полуострова» тоже есть лисица) и Мурманский областной краеведческий музей. На его виртуальной выставке «Звери Мурманской области» представлена фотография лисицы обыкновенной, пишет ИА «Би-порт».

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