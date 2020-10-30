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Более 80 единиц оружия потеряли жители Коми с начала 2020 года

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В Коми с начала 2020 года выявлено 83 случая потери гражданского оружия. Об этом рассказал инспектор отделения по контролю за оборотом оружия республиканского управления Росгвардии Андрей Адамко.

По его данным, за тот же период 2019 года было зафиксировано 99 случаев утраты оружия. Таким образом, можно говорить о снижении количества подобных нарушений.

Самая распространенная причина утраты оружия — несоблюдение мер предосторожности, сказал эксперт.

Кроме того, в этом году было зарегистрировано три факта кражи оружия, а в прошлом году — семь. Девять единиц удалось найти.

Обычно во время движения по рекам на моторных лодках охотники роняют ружья в воду. Поиски, как правило, заканчиваются успехом.

Как пишет ИА «Комиинформ», в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за утерю гражданского оружия предусмотрены штрафы от 500 до 2 тыс. рублей, а также запрет на использование оружия от шести месяцев до одного года.

А вот за передачу гражданского нарезного оружия третьим лицам, не имеющим права им пользоваться, предусмотрено ограничение свободы до трех лет и принудительные работы до четырех лет.

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