Суд в Магадане рассмотрел дело местного чиновника

Магаданский городской суд оставил без изменения решение о привлечении начальника территориального отдела «Магаданское лесничество» департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области к административной ответственности.

Установлено, что в феврале 2020 года в отношении юридического лица ОГБДЭУ «Магаданское» департаментом проведена внеплановая выездная проверка. Вместе с тем, информация о внеплановой проверке в единый реестр не внесена, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры региона.

Постановление мирового суда обжаловано должностным лицом департамента в Магаданский городской суд, который признал факты допущенных нарушений и оставил наказание в виде предупреждения без изменений.