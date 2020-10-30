Прямой эфир

Суд в Магадане рассмотрел дело местного чиновника

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Магаданский городской суд оставил без изменения решение о привлечении начальника территориального отдела «Магаданское лесничество» департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области к административной ответственности.

Установлено, что в феврале 2020 года в отношении юридического лица ОГБДЭУ «Магаданское» департаментом проведена внеплановая выездная проверка. Вместе с тем, информация о внеплановой проверке в единый реестр не внесена, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры региона.

Постановление мирового суда обжаловано должностным лицом департамента в Магаданский городской суд, который признал факты допущенных нарушений и оставил наказание в виде предупреждения без изменений.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020