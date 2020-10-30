Жители Киева устроили митинг у здания Конституционного суда. Протестующие требуют уволить весь состав судей и привлечь их к уголовной ответственности. Причина — решение об отмене антикоррупционной реформы. В здание летят камни, файеры и петарды. По данным СМИ Владимир Зеленский уже отправил в раду законопроект о роспуске судей. Эксперты считают, что действия президента Украины могут обернуться против него. Вмешательство в работу судей – основа для импичмента.