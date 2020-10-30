Group-IB представила способ защитить «цифровую личность» человека

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, представила 30 октября в ходе онлайн-презентации комплексную систему для борьбы с мошенничеством Fraud Hunting Platform.

Как сообщается на сайте компании, с помощью данной системы за первые шесть месяцев 2020 года было предотвращено нанесение ущерба на сумму 320 млн рублей в пяти крупных российских банках. Ежедневно платформа защищает порядка 130 млн пользователей.

Fraud Hunting Platform анализирует в режиме реального времени каждую сессию и поведение пользователя и на веб-ресурсе, и в мобильном приложении. Таким образом система создает уникальный цифровой отпечаток устройств, «связывает» с ними пользователя и его аккаунты, благодаря чему с большей точностью можно отличить его действия от действий мошенников, даже если те завладели мобильным телефоном или платежными данными жертвы.

Кроме того, информационная среда для всех продуктов Group-IB позволяет системе выявлять скрытые угрозы, а также вычислять злоумышленников, выходя на причастных к инциденту лиц.

«Новую систему можно назвать эволюционным развитием семейства продуктов Group-IB для защиты от онлайн-мошенничества: она высокопроизводительна, легка в интеграции и использует запатентованные технологии обнаружения атаки до ее реализации. Глобальная миссия Fraud Hunting Platform — охота не только за угрозами, но и за злоумышленниками, которые стоят за этими атаками», — прокомментировал руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству компании Group-IB Павел Крылов.

В ходе презентации Group-IB также был представлен новый продукт, созданный с целью борьбы с вредоносными ботами, атакующими рынок электронной коммерции и онлайн-банкинга. Решение получило название Preventive Proxy. В компании отмечают, что на долю вредоносных ботов приходится порядка 30% интернет-трафика.