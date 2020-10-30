Прямой эфир

Group-IB представила способ защитить «цифровую личность» человека

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, представила 30 октября в ходе онлайн-презентации комплексную систему для борьбы с мошенничеством Fraud Hunting Platform.

Как сообщается на сайте компании, с помощью данной системы за первые шесть месяцев 2020 года было предотвращено нанесение ущерба на сумму 320 млн рублей в пяти крупных российских банках. Ежедневно платформа защищает порядка 130 млн пользователей.

Fraud Hunting Platform анализирует в режиме реального времени каждую сессию и поведение пользователя и на веб-ресурсе, и в мобильном приложении. Таким образом система создает уникальный цифровой отпечаток устройств, «связывает» с ними пользователя и его аккаунты, благодаря чему с большей точностью можно отличить его действия от действий мошенников, даже если те завладели мобильным телефоном или платежными данными жертвы.

Кроме того, информационная среда для всех продуктов Group-IB позволяет системе выявлять скрытые угрозы, а также вычислять злоумышленников, выходя на причастных к инциденту лиц.

«Новую систему можно назвать эволюционным развитием семейства продуктов Group-IB для защиты от онлайн-мошенничества: она высокопроизводительна, легка в интеграции и использует запатентованные технологии обнаружения атаки до ее реализации. Глобальная миссия Fraud Hunting Platform — охота не только за угрозами, но и за злоумышленниками, которые стоят за этими атаками», — прокомментировал руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству компании Group-IB Павел Крылов.

В ходе презентации Group-IB также был представлен новый продукт, созданный с целью борьбы с вредоносными ботами, атакующими рынок электронной коммерции и онлайн-банкинга. Решение получило название Preventive Proxy. В компании отмечают, что на долю вредоносных ботов приходится порядка 30% интернет-трафика.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020