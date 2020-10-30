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Академик Валентин Покровский умер в возрасте 91 года

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Советник директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора по инновациям, академик РАН Валентин Покровский скончался в возрасте 91 года. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Талантливый ученый с мировым именем, крупный клиницист-инфекционист и эпидемиолог, одаренный педагог, Валентин Иванович посвятил свою жизнь борьбе с инфекциями для сохранения жизни людей. Мы скорбим об утрате и выражаем искренние соболезнования семье и близким Валентина Ивановича, друзьям и коллегам», — говорится в сообщении.

Покровский руководил Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора в течение 47 лет. Он внес вклад в изучение ранее неизвестных заболеваний: ротавирусной инфекции, микоплазменной пневмонии, легионеллеза, пневмоцистоза.

Кроме того, он являлся основателем единой школы инфекционистов и эпидемиологов, принимал участие в ликвидации эпидемий инфекционных болезней в СССР и других странах.

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