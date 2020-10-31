Бездна времени: как в Москве строят Большое кольцо

В Москве завершилось строительство тоннеля от «Текстильщиков» до «Печатников» — станций восточного участка Большой кольцевой линии метро. Запуск движения по этому участку позволит улучшить транспортную ситуацию в Лефортово, Текстильщиках, Печатниках, Нагатинском Затоне и Нижегородском районе, где насчитывается более 450 тыс. жителей. Они смогут сэкономить до 15 минут при поездках по городу. Как проходили подземные работы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: агентство «Москва»/Софья Сандурская
Прокладка тоннеля началась в феврале 2020-го
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Фото: агентство «Москва»/Софья Сандурская
Для подземных работ использовался тоннелепроходческий комплекс «Виктория», который был изготовлен 10 лет назад на заводе Herrenknecht AG в Германии
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Фото: агентство «Москва»/Софья Сандурская
Этот агрегат применялся на строительстве трехкилометрового участка Некрасовской линии метро от «Окской» до «Нижегородской», а перед зимней Олимпиадой 2014 года он прокладывал железнодорожный тоннель в Сочи
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Фото: агентство «Москва»/Софья Сандурская
При проходке тоннеля от «Текстильщиков» до «Печатников» впервые в истории московского метро головную часть 10-метрового щита весом 870 т опустили в монтажно-щитовую камеру в собранном виде, благодаря чему сэкономили целый месяц
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Фото: агентство «Москва»/Софья Сандурская
Максимальная скорость «Виктории» достигала более 450 м в месяц
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Фото: агентство «Москва»/Софья Сандурская
Протяженность тоннеля составила 1310 м, наружный диаметр — 10,3 м, внутренний — 9,4 м. В нем располагаются сразу два пути для поездов, благодаря чему сроки строительства участка новой линии существенно уменьшаются
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Фото: агентство «Москва»/Софья Сандурская
Тоннель проходит под железнодорожными путями курского направления и Малого кольца Московской железной дороги
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Фото: агентство «Москва»/Софья Сандурская
Работы осложнялись сложными гидрогеологическими условиями — в этом районе почва сложена мягкими суглинками и глинами, а также мелкими водонасыщенными песками. Кроме того, прокладка тоннеля велась в условиях плотной городской застройки, вблизи зданий и инженерных коммуникаций
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Фото: агентство «Москва»/Софья Сандурская
После прокладки пути по будущему вестибюлю станции «Печатники» продолжится строительство тоннеля до «Нагатинского Затона», часть которого пройдет под руслом Москвы-реки. Завершить работы на восточном участке Большой кольцевой линии планируется в 2022 году
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