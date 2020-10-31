Бездна времени: как в Москве строят Большое кольцо

В Москве завершилось строительство тоннеля от «Текстильщиков» до «Печатников» — станций восточного участка Большой кольцевой линии метро. Запуск движения по этому участку позволит улучшить транспортную ситуацию в Лефортово, Текстильщиках, Печатниках, Нагатинском Затоне и Нижегородском районе, где насчитывается более 450 тыс. жителей. Они смогут сэкономить до 15 минут при поездках по городу. Как проходили подземные работы — в фотогалерее «Известий»